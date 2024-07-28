В Курской области РФ после атаки беспилотников загорелась нефтебаза

После атаки дронов возник пожар на нефтебазе в Курской области РФ. Фото: ASTRA/Telegram

Нефтебаза загорелась ночью в Курской области России после атаки БПЛА. Об этом сообщают российские телеграм-каналы Baza и ASTRA.

По предварительным данным, в час ночи нефтебазу в деревне Полевой атаковали БПЛА. В итоге загорелись три резервуара.

Также известно о попадании беспилотника в двухквартирный дом в Медвенском районе.

«На месте работают пожарные расчеты. Данных о пострадавших на этот момент нет. Официальных комментариев пока не было», — пишет Baza.

Ранее сообщалось, что 15 февраля 2024 года нефтебаза ООО «Полевая» уже была атакована дронами. Тогда загорелись два резервуара с дизельным топливом — на 1000 куб. метров и 400 куб. метров.