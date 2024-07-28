У Курській області РФ після атаки безпілотників спалахнула нафтобаза

Після атаки дронів виникла пожежа на нафтобазі в Курській області РФ. Фото: ASTRA/Telegram

Нафтобаза спалахнула вночі в Курській області Росії після атаки БПЛА. Про це повідомляють російські телеграм-канали Baza та ASTRA.

За попередньою інформацією, о першій ночі нафтобазу в селі Польовому атакували БПЛА. У результаті зайнялися три резервуари.

Також відомо про влучання безпілотника у двоквартирний будинок в Медвенському районі.

«На місці працюють пожежні розрахунки. Інформації щодо постраждалих на цей момент немає. Офіційних коментарів поки що не було», — пише Baza.

Раніше повідомлялося, що 15 лютого 2024 року нафтобаза ТОВ «Польова» вже була атакована дронами. Тоді спалахнули два резервуари з дизельним паливом — на 1000 куб. метрів та 400 куб. метрів.