У Курській області РФ після атаки безпілотників спалахнула нафтобаза

Нафтобаза спалахнула вночі в Курській області Росії після атаки БПЛА. Про це повідомляють російські телеграм-канали Baza та ASTRA.
За попередньою інформацією, о першій ночі нафтобазу в селі Польовому атакували БПЛА. У результаті зайнялися три резервуари.
Також відомо про влучання безпілотника у двоквартирний будинок в Медвенському районі.
«На місці працюють пожежні розрахунки. Інформації щодо постраждалих на цей момент немає. Офіційних коментарів поки що не було», — пише Baza.
Раніше повідомлялося, що 15 лютого 2024 року нафтобаза ТОВ «Польова» вже була атакована дронами. Тоді спалахнули два резервуари з дизельним паливом — на 1000 куб. метрів та 400 куб. метрів.
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