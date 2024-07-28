В Воздушных силах рассказали о сбитых российских целях этой ночью

Российские войска атаковали Украину ракетой Х-59 и 8 дронами-камикадзе. ПВО не сбила только один беспилотник. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

«В ночь на 28 июля противник атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 с воздушного пространства над акваторией Черного моря и 8 ударными БПЛА Shahed с мыса Чауда (Крым)», — рассказал он.

Как отметил генерал, силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны и подразделений радиоэлектронной борьбы Воздушных сил ВСУ сбиты ракета Х-59 и семь БПЛА Shahed-131/136.

«Почти все воздушные цели уничтожены в Одесской области», — добавил Олещук.

Ранее сообщалось, что в Курской области России после атаки беспилотников загорелась нефтебаза.