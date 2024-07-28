У Повітряних силах розповіли про збиті російські цілі цієї ночі

Російські війська атакували Україну ракетою Х-59 та 8 дронами-камікадзе. ППО не збила лише один безпілотник. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

«У ніч проти 28 липня противник атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 з повітряного простору над акваторією Чорного моря і 8 ударними БПЛА Shahed з мису Чауда (Крим)», — розповів він.

Як зазначив генерал, силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних сил ЗСУ збито ракету Х-59 та сім БПЛА Shahed-131/136.

«Майже всі повітряні цілі знищено на Одещині», — додав Олещук.

Раніше повідомлялося, що в Курській області Росії після атаки безпілотників спалахнула нафтобаза.