В пять районов Донецкой и Днепропетровской областей энергетики вернули свет после обстрелов — ДТЭК

Энергетики вернули свет в пять районов Донецкой и Днепропетровской областей после обстрела. Иллюстративное фото

Энергетики ДТЭК 26 и 27 июля вернули свет жителям пяти районов Донецкой и Днепропетровской областей, пострадавших от обстрелов агрессора. Об этом сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что в Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Разрушения испытывает инфраструктура региона, повреждаются сети и оборудование.

«Несмотря на постоянную опасность, энергетикам ДТЭК Донецкие электросети в течение 2 суток удалось вернуть электроснабжение 3 тысячам семей трех районов Донбасса», — отметили в компании.

Испытывает постоянные разрушения от российских оккупантов также Днепропетровская область. 26 и 27 июля ремонтные бригады ДТЭК вернули свет 3,8 тыс. семей двух районов Днепропетровской области.

Энергетики восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным, и они получают соответствующее разрешение от ВСУ и ГСЧС.