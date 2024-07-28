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П'яти районам Донецької та Дніпропетровської областей енергетики повернули світло після обстрілу — ДТЕК

28 липня 2024, 17:40

П'яти районам Донецької та Дніпропетровської областей енергетики повернули світло після обстрілу — ДТЕК

Енергетики повернули світло до п'яти районів Донецької та Дніпропетровської областей після обстрілу. Ілюстративне фото Енергетики повернули світло до п'яти районів Донецької та Дніпропетровської областей після обстрілу. Ілюстративне фото

Енергетики ДТЕК 26 та 27 липня повернули світло жителям п'яти районів Донецької та Дніпропетровської областей, які постраждали від обстрілу агресора. Про це повідомили у ДТЕК.

Зазначається, що на Донеччині тривають активні бойові дії. Руйнування зазнає інфраструктура регіону, пошкоджуються мережі та обладнання.

«Незважаючи на постійну небезпеку, енергетикам ДТЕК «Донецькі електромережі» протягом двох діб вдалося повернути електропостачання 3 тисячам сімей трьох районів Донбасу», — зазначили у компанії.

Зазнає постійних руйнацій від російських окупантів також Дніпропетровська область. 26 та 27 липня ремонтні бригади ДТЕК повернули світло 3,8 тис. сімей двох районів Дніпропетровської області.

Енергетики відновлюють обладнання та лінії щойно це стає можливим та якщо одержують відповідний дозвіл від ЗСУ та ДСНС.

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