Из Луганщины 28 июля эвакуировали женщину — Лысогор

Из села Невское Луганской области 28 июля удалось эвакуировать 49-летнюю женщину, сейчас она находится в Харьковской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«Сейчас она в безопасности и имеет жилье. С сегодняшнего дня Краснореченская военная администрация будет заниматься решением ее проблемных вопросов», — отметил он.



По словам Лысогора, российские оккупанты ежедневно атакуют Невское и Макеевку с помощью ствольной артиллерии и БПЛА. Кроме того, по Макеевке россияне ударили из реактивных систем залпового огня.



Ранее мы писали, что из Торецкой громады Донецкой области эвакуировали 64 жителя. Спецоперацию провела спасательная группа «Феникс».