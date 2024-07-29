Из Луганщины 28 июля эвакуировали женщину — Лысогор

Из села Невское Луганской области 28 июля удалось эвакуировать 49-летнюю женщину, сейчас она находится в Харьковской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.
«Сейчас она в безопасности и имеет жилье. С сегодняшнего дня Краснореченская военная администрация будет заниматься решением ее проблемных вопросов», — отметил он.
По словам Лысогора, российские оккупанты ежедневно атакуют Невское и Макеевку с помощью ствольной артиллерии и БПЛА. Кроме того, по Макеевке россияне ударили из реактивных систем залпового огня.
Ранее мы писали, что из Торецкой громады Донецкой области эвакуировали 64 жителя. Спецоперацию провела спасательная группа «Феникс».
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