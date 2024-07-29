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З Луганщини 28 липня евакуювали жінку — Лисогор

29 липня 2024, 09:44

З Луганщини 28 липня евакуювали жінку — Лисогор

З села Невське Луганської області 28 липня вдалося евакуювати 49-річну жінку, наразі вона перебуває у Харківській області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

«Зараз вона у безпеці та має житло. Відсьогодні Красноріченська військова адміністрація займатиметься вирішенням її проблемних питань», — зазначив він.

За словами Лисогора, російські окупанти щодня атакують Невське та Макіївку зі ствольної артилерії та БПЛА. Крім того, по Макіївці росіяни вдарили з реактивних систем залпового вогню.

Раніше ми писали, що з Торецької громади Донецької області евакуювали 64 людини. Спецоперацію провела рятувальна група «Фенікс».

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Артем Лисогор
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Луганська область
Події
Війна евакуація

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