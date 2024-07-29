З Луганщини 28 липня евакуювали жінку — Лисогор

З села Невське Луганської області 28 липня вдалося евакуювати 49-річну жінку, наразі вона перебуває у Харківській області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Зараз вона у безпеці та має житло. Відсьогодні Красноріченська військова адміністрація займатиметься вирішенням її проблемних питань», — зазначив він.



За словами Лисогора, російські окупанти щодня атакують Невське та Макіївку зі ствольної артилерії та БПЛА. Крім того, по Макіївці росіяни вдарили з реактивних систем залпового вогню.



Раніше ми писали, що з Торецької громади Донецької області евакуювали 64 людини. Спецоперацію провела рятувальна група «Фенікс».