В Лисичанске оккупанты забирают «на подвал» местных жителей за попытку пользоваться мобильной связью

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор. Фото: личная страница Лысогора в Телеграм

В оккупированных Рубежном и Северодонецке за определенную сумму денег местные жители получают доступ к официально запрещенной россиянами в прифронтовых городах мобильной связи, но в захваченном Лисичанске контроль более строгий. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, там за попытку пользоваться мобильным покрытием оккупанты забирают людей «на подвал».

Напомним, что фейковая «ЛНР» устанавливает таксофоны в оккупированных городах на Луганщине, ограничивая мобильную связь.