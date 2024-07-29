У Лисичанську окупанти забирають «на підвал» місцевих жителів за спробу користуватися мобільним зв'язком

Глава Луганської ОВА Артем Лисогор. Фото: особиста сторінка Лисогора у телеграмі

В окупованих Рубіжному та Сєверодонецьку за певну суму грошей місцеві жителі отримують доступ до офіційно забороненого росіянами в прифронтових містах мобільного зв'язку, але в захопленому Лисичанську більш суворий контроль. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, там за спробу користуватися мобільним покриттям окупанти забирають людей «на підвал».

Нагадаємо, що самопроголошена «ЛНР» встановлює таксофони в окупованих містах на Луганщині та обмежує мобільний зв'язок.