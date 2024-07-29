В Волгоградской области РФ пассажирский поезд сошел с рельсов: более 100 человек пострадали

В РФ произошло столкновение. Фото: МЧС РФ

Под российским Волгоградом пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань-Адлер, сошел с рельсов 29 июля. Водитель грузового автомобиля выехал на переезд, когда по нему двигался поезд. Предварительно, 15 человек находятся в больнице. Об этом передает пресс-служба МЧС РФ и издание ТАСС.



«Авария с пассажирским составом, следовавшим из Казани в Адлер, произошла в 4 км. от станции Котельниково. Предварительно, сошли с рельсов 8 вагонов. Пострадавших эвакуируют», — говорится в сообщении.





Водитель КАМАЗа грубо нарушил ПДД и выехал на ж/д переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом.



Отмечается, что, предварительно, сошли с рельсов 8 вагонов.

Госпитализированы 15 человек, в том числе 3 ребенка. По словам медиков, их состояние удовлетворительное и средней степени тяжести. Кроме того, 140 человек получили ссадины и ушибы.



Сейчас на месте работают 324 специалиста и 109 единиц техники.



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