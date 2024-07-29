У Волгоградській області РФ пасажирський потяг зійшов з рейок: понад 100 людей постраждали

У РФ відбулося зіткнення. Фото: МНС РФ

Під російським Волгоградом пасажирський потяг, що прямував за маршрутом Казань-Адлер, зійшов з рейок 29 липня. Водій вантажного автомобіля виїхав на переїзд, коли ним рухався поїзд. Попередньо, 15 людей перебувають у лікарні. Про це передає пресслужба МНС РФ та видання ТАРС.



«Аварія з пасажирським потягом, що прямував з Казані до Адлера, сталася в 4 км від станції Котельникове. Попередньо, зійшли з рейок 8 вагонів. Постраждалих евакуювали», — йдеться у повідомленні.





Водій КАМАЗу грубо порушив ПДР і виїхав на залізничний переїзд за наявної справної сигналізації перед поїздом, що близько йде.



Зазначається, що зійшли з рейок 8 вагонів.

Госпіталізовано 15 людей, у тому числі 3 дитини. За словами медиків, їхній стан задовільний та середнього ступеня тяжкості. Крім того, 140 людей мають садна та забиття.



Зараз на місці працюють 324 спеціалісти та 109 одиниць техніки.



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