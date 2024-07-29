Российские оккупанты ударили по Щурово: возник пожар в лесу, спасатели попали под повторный обстрел

Пожар в лесу после российского обстрела Донецкой области 28 июля. Фото: ГСЧС

28 июля спасатели прибыли на вызов о пожаре лесной подстилки в хвойном лесу, который возник в результате обстрела поселка Щурово Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

Бойцы ГСЧС, пытавшиеся потушить пожар, оказались под повторным обстрелом. Из-за угрозы их жизни и здоровью тушение огня прекратили.

Напомним, что утром 29 июля войска России обстреляли город Торецк Донецкой области, в результате чего три человека погибли, еще столько же – ранены.