Войска России обстреляли Торецк: три человека погибли, еще столько же – ранены

Утром 29 июля россияне ударили по городу Торецк Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

В результате обстрела по меньшей мере три человека погибли, еще три – ранены. Всем раненым оказали медицинскую помощь, один человек находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, один человек погиб в поселке Гродовка.

Окончательная информация о пострадавших и разрушениях будет известна позже.

Напомним, что российские захватчики обстреляли шахту в Донецкой области.