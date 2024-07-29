Войска России обстреляли Торецк: три человека погибли, еще столько же – ранены

Утром 29 июля россияне ударили по городу Торецк Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
В результате обстрела по меньшей мере три человека погибли, еще три – ранены. Всем раненым оказали медицинскую помощь, один человек находится в тяжелом состоянии.
Кроме того, один человек погиб в поселке Гродовка.
Окончательная информация о пострадавших и разрушениях будет известна позже.
Напомним, что российские захватчики обстреляли шахту в Донецкой области.
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