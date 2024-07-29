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Російські окупанти вдарили по Щуровому: виникла пожежа в лісі, рятувальники потрапили під повторний обстріл

29 липня 2024, 15:06

Російські окупанти вдарили по Щуровому: виникла пожежа в лісі, рятувальники потрапили під повторний обстріл

Пожежа у лісі після російського обстрілу Донецької області 28 липня. Фото: ДСНС Пожежа у лісі після російського обстрілу Донецької області 28 липня. Фото: ДСНС

28 липня рятувальники прибули на виклик через пожежу лісової підстилки у хвойному лісі, яка виникла внаслідок обстрілу селища Щурове Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.

Бійці ДСНС, що намагалися загасити вогонь, опинилися під повторним обстрілом. Через загрозу їхньому життю та здоров'ю гасіння припинили.

Нагадаємо, що вранці 29 липня війська Росії обстріляли місто Торецьк Донецької області, внаслідок чого троє людей загинули, ще стільки ж – поранені.

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