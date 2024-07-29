В Украине не будут отключать свет 30 июля: детали

По всей территории Украины во вторник, 30 июля, не будут отключать электроэнергию. Графики отключений света вводить не будут. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.



«30 июля отключения не прогнозируются. При изменении ситуации в энергосистеме — о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что в понедельник, 29 июля, будет действовать одна очередь отключений света, с 20:00 до 22:00. Причиной является снижение потребления из-за похолодания и возвращения в работу двух блоков АЭС.



Ранее мы писали, что в ночь на 16 июля вышли из строя два трансформатора Южноукраинской АЭС. Как сообщили источники издания NV в Верховной Раде, почти половину суток не работали реакторы.