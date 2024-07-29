В Україні не відключатимуть світло 30 липня: подробиці

По всій території України у вівторок, 30 липня, не відключатимуть електроенергії. Графіки відключень світла не запроваджуватимуть. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



«30 липня відключення не прогнозуються. За зміни ситуації в енергосистемі — про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що у понеділок, 29 липня, діятиме одна черга відключень світла, з 20:00 до 22:00. Причиною є зниження споживання через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС.



Раніше ми писали, що в ніч на 16 липня вийшли з ладу два трансформатори Південноукраїнської АЕС. Як повідомили джерела видання NV у Верховній Раді, майже половину доби не працювали реактори.