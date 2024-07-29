США выделили еще один пакет военной помощи Украине

Правительство США объявило о новом пакете помощи по безопасности для Украины в размере до 200 миллионов долларов. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает «Голос Америки».
В министерстве обороны США указали, что в пакет помощи входят:
- боеприпасы для зенитных ракетных систем (NASAMS);
- боеприпасы малой и средней дальности для ПВО;
- ракеты RIM-7 для противовоздушной обороны;
- средства радиоэлектронной борьбы;
- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 55-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 120-мм минометные снаряды;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- ракеты с оптическим наведением (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- стрелковое оружие;
- взрывчатые вещества, оборудование;
- системы защищенной связи;
- коммерческие услуги по спутниковой съемке;
- запасные части, техническое обслуживание и поддержка;
- другое вспомогательное оборудование.