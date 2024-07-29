США выделили еще один пакет военной помощи Украине

Правительство США объявило о новом пакете помощи по безопасности для Украины в размере до 200 миллионов долларов. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает «Голос Америки».

В министерстве обороны США указали, что в пакет помощи входят: