Греция собирается продать США более 30 истребителей F-16 для передачи Украине

Американский истребитель F-16. Фото: Getty Images

Греция собирается вывести из эксплуатации 32 старых истребителя F-16 Block-30 и продать их Соединенным Штатам для дальнейшей передачи ВСУ. Об этом сообщает издание Al Jazeera.

По данным источников издания, Афины планируют продать эти самолеты обратно в США. Там их модернизируют и передадут Украине.

В обмен комитет Конгресса США разрешил Греции купить до 40 многоцелевых самолетов пятого поколения F-35. Страна также планирует модернизировать 82 единицы F-16 до Block-70 и закупить у Франции 24 истребителя Dassault Rafale четвертого поколения.

Один из представителей ВВС Греции отметил, что продажа 32 F-16 создаст большой пробел в военно-воздушных силах страны. По его словам, должен быть кворум из примерно 200 самолетов, чего невозможно добиться с более современными и дорогими истребителями.

Напомним, ранее сообщалось, что правительства Дании и Нидерландов передают Украине истребители F-16 американского производства при поддержке США. Сейчас идет процесс передачи F-16. И уже летом украинские пилоты начнут летать на этих самолетах.