США виділили ще один пакет військової допомоги Україні

Уряд США оголосив про новий пакет допомоги з безпеки для України у розмірі до 200 мільйонів доларів. Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, – повідомляє «Голос Америки».
У міністерстві оборони США зазначили, що до пакета допомоги входять:
- боєприпаси для зенітних ракетних систем (NASAMS);
- боєприпаси малої та середньої дальності для ППО;
- ракети RIM-7 для протиповітряної оборони;
- засоби радіоелектронної боротьби;
- боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 55-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- 120-мм мінометні снаряди;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- ракети з оптичним наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin та AT-4;
- стрілецька зброя;
- вибухові речовини, обладнання;
- системи захищеного зв'язку;
- комерційні послуги із супутникової зйомки;
- запасні частини, технічне обслуговування та підтримка;
- інше допоміжне обладнання.