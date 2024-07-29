США виділили ще один пакет військової допомоги Україні

Уряд США оголосив про новий пакет допомоги з безпеки для України у розмірі до 200 мільйонів доларів. Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, – повідомляє «Голос Америки».

У міністерстві оборони США зазначили, що до пакета допомоги входять: