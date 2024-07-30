В Константиновке при пожаре погиб мужчина

В Константиновке Донецкой области утром 30 июля вспыхнул пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. Спасатели обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Донецкой области.



«30 июля в 06:15 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома в городе Константиновка Краматорского района», — говорится в сообщении.



Спасатели установили, что пожар возник в однокомнатной квартире на 1 этаже 5-этажного жилого дома. Во время тушения пожара в коридоре был обнаружен мужчина без признаков жизни.



Пожар ликвидирован в 06:54 на площади 5 кв. м. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.



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