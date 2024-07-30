У Костянтинівці під час пожежі загинув чоловік

У Костянтинівці Донецької області вранці 30 липня спалахнула пожежа у квартирі п'ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники знайшли тіло чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Донецької області.



«30 липня о 06:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у квартирі п'ятиповерхового житлового будинку у місті Костянтинівка Краматорського району», — йдеться у повідомленні.



Рятувальники встановили, що пожежа виникла в однокімнатній квартирі на 1 поверсі 5-поверхового житлового будинку. Під час гасіння пожежі у коридорі було виявлено чоловіка без ознак життя.



Пожежу ліквідовано о 06:54 на площі 5 кв. м. Причина та обставини пожежі встановлюються.



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