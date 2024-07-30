Лесные пожары приблизились к оккупированному Северодонецку на Луганщине

Лесные пожары в Луганской области приблизились к окрестностям оккупированного Северодонецка. Об этом сообщил начальник Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко 30 июля.
«Сегодня спутник NASA фиксирует пожары севернее Северодонецка. Самый большой пожар сейчас бушует между Кудряшевкой и Боровеньками. Несколько небольших пожаров продолжаются между Кудряшевкой и Щедрищевым. Появился пожар на северных окрестностях Боровенёк», — написал он в Telegram.
Щедрищево до полномасштабного вторжения России было дачным поселком для руководства Северодонецка, а также месторасположением нескольких детских лагерей.
Ранее сообщалось, что в оккупированных Рубежном и Северодонецке Луганской области за определенную сумму денег местные жители получают доступ к официально запрещенной россиянами в прифронтовых городах мобильной связи, но в захваченном Лисичанске контроль более строгий. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. По его словам, там за попытку пользоваться мобильным покрытием оккупанты забирают людей «на подвал».
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