Лесные пожары приблизились к оккупированному Северодонецку на Луганщине

Лесные пожары приближаются к окрестностям оккупированного Северодонецка Луганской области. Карта NASA

Лесные пожары в Луганской области приблизились к окрестностям оккупированного Северодонецка. Об этом сообщил начальник Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко 30 июля.

«Сегодня спутник NASA фиксирует пожары севернее Северодонецка. Самый большой пожар сейчас бушует между Кудряшевкой и Боровеньками. Несколько небольших пожаров продолжаются между Кудряшевкой и Щедрищевым. Появился пожар на северных окрестностях Боровенёк», — написал он в Telegram.

Щедрищево до полномасштабного вторжения России было дачным поселком для руководства Северодонецка, а также месторасположением нескольких детских лагерей.

Ранее сообщалось, что в оккупированных Рубежном и Северодонецке Луганской области за определенную сумму денег местные жители получают доступ к официально запрещенной россиянами в прифронтовых городах мобильной связи, но в захваченном Лисичанске контроль более строгий. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. По его словам, там за попытку пользоваться мобильным покрытием оккупанты забирают людей «на подвал».