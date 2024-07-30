В «Укрэнерго» сообщили, будут ли отключать свет 31 июля

В среду, 31 июля, в Украине снова не будут действовать графики отключения света. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.



«31 июля отключения не прогнозируются. При изменении ситуации в энергосистеме — о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.



При этом, энергетики напомнили использовать мощные электроприборы с 11:00 до 15:00.



Ранее мы писали, что 30 июля в Украине не вводили графики отключений света.