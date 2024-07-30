В «Укренерго» повідомили, чи відключатимуть світло 31 липня

У середу, 31 липня, в Україні знову не діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



«31 липня відключення не прогнозуються. За зміни ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково», — йдеться у повідомленні.



При цьому енергетики попросили використовувати потужні електроприлади з 11:00 до 15:00.



Раніше ми писали, що 30 липня в Україні не запроваджували графіки відключень світла.