В России произошел масштабный пожар на оборонном заводе: обрушилась кровля одного из цехов

В российском городе Екатеринбург горит оборонный завод «НПО автоматики имени Семихатова». Об этом сообщил Телеграм-канал ASTRA.
Горит один из корпусов предприятия. Огонь перекинулся на второй цех.
В пресс-службе МЧС России сообщили, что огонь охватил 800 квадратных метров здания с химической продукцией. Также обрушилась кровля цеха на 500 квадратных метрах
Этот завод – одно из крупнейших предприятий РФ в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической техники. Также там производят системы управления ракет «Булава» и «Синева».
Напомним, что в российской Карелии прорвало дамбу, в результате чего разрушены дома, есть погибший и пропавшие без вести.
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