В России произошел масштабный пожар на оборонном заводе: обрушилась кровля одного из цехов

Масштабный пожар на оборонном заводе в городе Екатеринбург РФ. Фото: «РИА Новости»

В российском городе Екатеринбург горит оборонный завод «НПО автоматики имени Семихатова». Об этом сообщил Телеграм-канал ASTRA.

Горит один из корпусов предприятия. Огонь перекинулся на второй цех.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что огонь охватил 800 квадратных метров здания с химической продукцией. Также обрушилась кровля цеха на 500 квадратных метрах

Этот завод – одно из крупнейших предприятий РФ в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической техники. Также там производят системы управления ракет «Булава» и «Синева».

Напомним, что в российской Карелии прорвало дамбу, в результате чего разрушены дома, есть погибший и пропавшие без вести.