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У Росії сталася масштабна пожежа на оборонному заводі: обвалилася покрівля одного з цехів

30 липня 2024, 18:30

У Росії сталася масштабна пожежа на оборонному заводі: обвалилася покрівля одного з цехів

Масштабна пожежа на оборонному заводі у місті Єкатеринбург РФ. Фото: «РІА Новини» Масштабна пожежа на оборонному заводі у місті Єкатеринбург РФ. Фото: «РІА Новини»

У російському місті Єкатеринбург горить оборонний завод «НВО автоматики імені Семихатова». Про це повідомив телеграм-канал ASTRA.

Палає один із корпусів підприємства. Вогонь перекинувся на другий цех.

У пресслужбі МНС Росії повідомили, що пожежа охопила 800 квадратних метрів будівлі із хімічною продукцією. Також обвалилася покрівля цеху на 500 квадратних метрах.

Цей завод – одне з найбільших підприємств РФ у галузі розробки та виготовлення систем керування та радіоелектронної апаратури для космічної техніки. Також там виробляють системи управління ракет «Булава» та «Синєва».

Нагадаємо, що в російській Карелії прорвало дамбу, внаслідок чого зруйновано будинки, є загиблий і зниклі безвісти.

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