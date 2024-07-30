У Росії сталася масштабна пожежа на оборонному заводі: обвалилася покрівля одного з цехів

У російському місті Єкатеринбург горить оборонний завод «НВО автоматики імені Семихатова». Про це повідомив телеграм-канал ASTRA.
Палає один із корпусів підприємства. Вогонь перекинувся на другий цех.
У пресслужбі МНС Росії повідомили, що пожежа охопила 800 квадратних метрів будівлі із хімічною продукцією. Також обвалилася покрівля цеху на 500 квадратних метрах.
Цей завод – одне з найбільших підприємств РФ у галузі розробки та виготовлення систем керування та радіоелектронної апаратури для космічної техніки. Також там виробляють системи управління ракет «Булава» та «Синєва».
Нагадаємо, що в російській Карелії прорвало дамбу, внаслідок чого зруйновано будинки, є загиблий і зниклі безвісти.
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