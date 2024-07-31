КМВА: Цієї ночі була наймасовіша атака дронів на Київ за 2024 рік

Наймасовішу атаку безпілотників на Київ у 2024 році було зафіксовано цієї ночі. Ілюстративне фото

Вночі, 31 липня, війська РФ зробили одну з наймасовіших атак України ударними БПЛА за весь час війни. Головною ціллю агресора став Київ. Про це сьогодні повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА).

У відомстві зазначили, що агресор направив на столицю кілька десятків безпілотників. Це була вже сьома атака Києва дронами супротивника у липні. За кількістю застосованих БПЛА, вона стала для столиці наймасовішою за 2024 рік.

«Російські дрони заходили на Київ хвилями та практично за всіма можливими напрямками. Силами та засобами ППО у повітряному просторі столиці та на підступах було знищено понад три десятки безпілотників. Тип БпЛА та точну кількість буде оприлюднено у звіті Повітряних сил ЗСУ», — йдеться у повідомленні.

У КМВА також повідомляють, що за даними оперативного зведення, станом на 06:18 у Києві без постраждалих та руйнувань.

«Дані попередні, інформація уточнюється», — зазначили в адміністрації.

Також у відомстві розповіли, що повітряна тривога у столиці вночі тривала 7 годин 14 хвилин.

У Києві найдовшу тривогу за весь період війни було зафіксовано 27 травня 2022 року. Тоді вона тривала 7 годин 55 хвилин.