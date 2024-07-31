Войска РФ продвинулись в районе двух населенных пунктов Донецкой области и на юге — DeepState

Оккупанты продвинулись в Красногоровке. Фото: DeepState

Российская армия продолжает продвигаться на нескольких направлениях. В частности, военные специалисты подтверждают продвижение россиян в трех населенных пунктах Донецкой и Запорожской областей. Об этом передает DeepState.



«Враг продвинулся в Красногоровке и возле Урожайного», — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты зафиксировали продвижение россиян возле села Работино Запорожской области.



Ранее мы писали, что офицер ВСУ с позывным «Алекс» сообщил 30 июля в телеграм-канале «Офицер+», что российские войска вошли в город Торецк Донецкой области и начали бои в пределах самого города. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко опровергает эту информацию.