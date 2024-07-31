Війська РФ просунулися біля двох населених пунктів Донеччини та на півдні — DeepState

Окупанти просунулися у Красногорівці. Фото: DeepState

Російська армія продовжує просуватися на кількох напрямках. Зокрема, військові фахівці підтверджують просування росіян у трьох населених пунктах Донецької та Запорізької областей. Про це повідомляє DeepState.



«Ворог просунувся у Красногорівці та біля Урожайного (Донецька область)», — йдеться у повідомленні.

Крім того, фахівці зафіксували просування росіян біля села Роботине Запорізької області.



Раніше ми писали, що офіцер ЗСУ із позивним «Алекс» повідомив 30 липня у телеграм-каналі «Офіцер+», що російські війська увійшли до міста Торецька Донецької області та розпочали бої в межах самого міста. Керівник ЦПД Андрій Коваленко спростував цю інформацію.