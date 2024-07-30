Офицер ВСУ сообщил о заходе россиян в Торецк Донецкой области. В ЦПД это опровергают

Последствия российских ударов по городу Торецк Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура

Офицер ВСУ с позывным «Алекс» сообщил сегодня в телеграм-канале «Офицер+», что российские войска вошли в город Торецк Донецкой области и начали бои в пределах самого города.

«Напряженно на Торецком направлении, бои уже перешли непосредственно в границы самого города, а не в агломерации населенных пунктов вокруг Торецка», — написал «Алекс».

Украинский Центр противодействия дезинформации опроверг это сообщение, указав, что, по состоянию на данный момент, россиян в городе нет.

«По состоянию на 12:00 в этот день, информация о заходе россиян в Торецк не соответствует действительности», — заявил руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

Напомним, утром 29 июля россияне ударили по городу Торецк Донецкой области. В результате обстрела три человека погибли, еще три – ранены. Всем раненым оказали медицинскую помощь, один человек находится в тяжелом состоянии.