За передачу РФ разведданных депутату Дружковского горсовета грозит до 15 лет заключения

Депутату Дружковского городского совета грозит до 15 лет заключения за сотрудничество с ФСБ России. Фото: Донецкая областная прокуратура

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении депутата Дружковского городского совета от запрещенной партии «ОПЗЖ» по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Об этом сегодня сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что с сентября 2022 года по март 2023 года чиновник вместе со своим знакомым собирали информацию военного характера для ФСБ РФ.

«Они ездили на автомобиле обвиняемого по городу и окрестностям и разведывали местонахождение подразделений Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.

Также их интересовали последствия российских ударов по объектам в Дружковке. Обнаруженные локации подельники фиксировали на фото, а отснятый материал передавали своим «кураторам».

Кроме того, депутат прилагал усилия и для планирования собственного будущего, в котором, в случае оккупации города, видел себя «заммэра».

Приговора суда он ожидает под стражей. Его сообщник приговорен к 12 годам заключения.

По имеющимся у редакции «Новостей Донбасса» сведениям, речь идет о депутате Дружковского городского совета Виталии Подгорном.