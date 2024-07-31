За передачу РФ розвідданих депутату Дружківської міськради загрожує до 15 років ув'язнення

Депутату Дружківської міської ради загрожує до 15 років ув'язнення за співпрацю з ФСБ Росії. Фото: Донецька обласна прокуратура

Прокурори Донецької обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо депутата Дружківської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Про це сьогодні повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Зазначається, що з вересня 2022 року по березень 2023 року чиновник разом зі своїм знайомим збирали інформацію військового характеру для ФСБ РФ.

«Вони їздили на автівці обвинуваченого містом та околицями та розвідували місцезнаходження підрозділів Збройних Сил України», — йдеться у повідомленні.

Також їх цікавили наслідки російських ударів по об'єктах у Дружківці. Виявлені локації спільники фіксували на фото, а потім матеріал передавали своїм «кураторам».

Крім того, депутат докладав зусиль і для планування власного майбутнього, в якому у разі окупації міста бачив себе «заступником мера».

На вирок суду він чекає під вартою. Його спільника засуджено до 12 років ув'язнення.

За наявними у редакції «Новини Донбасу» відомостями, йдеться про депутата Дружківської міської ради Віталія Подгорного.