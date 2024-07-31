Под Донецком упал российский военный вертолет Ми-8: вероятно, его сбили ВСУ

Место падения российского вертолёта Ми-8 под Донецком. Фото: FIRMS/NASA

Российский военный вертолет Ми-8 упал под Донецком. Это следует из сообщения телеграм-канала Helicipterpilot, который связан с российской военной авиацией.

«По Ми-8 под Донецком точной информации по экипажу пока что нет», — отмечается в сообщении.

Обновлено (в 14:50): В то же время Z-блогер Алексей Воевода утверждает, что российский вертолет Ми-8 под Донецком сбили Силы обороны Украины.

Он полагает, что вертолет Росгвардии был сбит с помощью беспилотника. Якобы Ми-8 «подловили в момент взлета».

«Причем дальность от ЛБС (линии боевого столкновения — ред.) ну очень существенная», — подчеркнул Воевода.

Сегодня утром оккупированный Донецк подвергся атаке, ее отбивала российская ПВО. После атаки поднялся дым в Пролетарском районе города.

Пожар за Пролетарским районом зафиксирован в сервисе FIRMS спутниками NASA.

Не исключено, что вертолет могла случайно сбить российская ПВО.