В оккупированном Донецке прогремели взрывы, есть пострадавшие

Сегодня утром в Пролетарском районе оккупированного Донецка прогремели взрывы. Фото: Типичный Донецк/Telegram

Сегодня утром, 31 июля, в оккупированном в Донецке прогремели взрывы. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

На опубликованных видео заметны поднимающиеся к небу густые столбы дыма. В городе работало ПВО ВС России.

Отмечается, что взрывы прогремели в Пролетарском районе города. Также сообщается о том, что пострадали люди.

Напомним, из-за атаки БПЛА в оккупированной Горловке Донецкой области 30 июля погиб 25-летний вагоновожатый, еще два человека получили ранения.