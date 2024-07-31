В оккупированном Донецке прогремели взрывы, есть пострадавшие

Сегодня утром, 31 июля, в оккупированном в Донецке прогремели взрывы. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
На опубликованных видео заметны поднимающиеся к небу густые столбы дыма. В городе работало ПВО ВС России.
Отмечается, что взрывы прогремели в Пролетарском районе города. Также сообщается о том, что пострадали люди.
Напомним, из-за атаки БПЛА в оккупированной Горловке Донецкой области 30 июля погиб 25-летний вагоновожатый, еще два человека получили ранения.
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