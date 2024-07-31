Під Донецьком упав російський військовий вертоліт Мі-8: імовірно, його збили ЗСУ

Російський військовий гелікоптер Мі-8 упав під Донецьком. Це випливає із повідомлення телеграм-каналу Helicоpterpilot, який пов'язаний із російською військовою авіацією.
«По Мі-8 під Донецьком точної інформації щодо екіпажу поки що немає», — наголошується в повідомленні.
Оновлено (14:50): У той же час Z-блогер Олексій Воєвода стверджує, що російський гелікоптер Мі-8 під Донецьком збили Сили оборони України.
Він вважає, що вертоліт Росгвардії був збитий за допомогою безпілотника. Нібито Мі-8 «підловили в момент зльоту».
«Причому дальність від ЛБС (лінії бойового зіткнення — ред.) ну дуже суттєва», — наголосив Воєвода.
Сьогодні вранці окупований Донецьк зазнав атаки, її відбивала російська ППО. Після атаки піднявся дим у Пролетарському районі міста.
Пожежу за Пролетарським районом зафіксовано у сервісі FIRMS супутниками NASA.
Не виключено, що гелікоптер могла випадково збити російська ППО.
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