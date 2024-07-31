Военнопленный из «Азова» умер в Ростовском СИЗО

В Ростовском СИЗО РФ умер военнопленный украинского батальона «Азов» Александр Ищенко. Фото: Медиазона

55-летний военнопленный украинец Александр Ищенко, служивший водителем в батальоне «Азов», умер в СИЗО в российском Ростове-на-Дону. Об этом сообщили во время заседания Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону, передает российское издание «Медиазона».

Ищенко обвиняли в деятельности террористической организации и в попытке насильственного захвата власти.

«Документов, подтверждающих смерть подсудимого, СИЗО суду предоставить еще не успел», — пишет издание.

Отмечается, что 55-летний Александр Ищенко обвинялся по двум статьям — об участии в деятельности террористической организации и в попытке насильственного захвата власти.

В феврале 2022 года он добровольно вступил в тероборону батальона «Азов» в качестве военного водителя. Весной того же года в Мариуполе он попал в российский плен, а затем стал фигурантом уголовного дела вместе с еще 23 украинцами.

Все они в разное время служили в «Азове» по контракту или были вольнонаемными служащими. Некоторые участвовали в обороне Мариуполя и «Азовстали», другие на момент российского вторжения уже оставили службу и были задержаны у себя дома. Двоих — Давида Касаткина и Дмитрия Лабинского — уже обменяли на российских военнопленных и судят заочно.

По делу проходят девять женщин, большинство из них — это поварихи, которые готовили еду для военных «Азова».

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Луганске захватчики задержали местного жителя, ему инкриминируют оказание финансовой поддержки батальону «Азов».