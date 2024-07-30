За донаты «Азову» задержали жителя оккупированного Луганска

Жителя Луганска обвиняют в «финансировании терроризма» Фото: скрин с видео

Во временно оккупированном Луганске захватчики задержали местного жителя, ему инкриминируют оказание финансовой поддержки батальону «Азов». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.



«Следственными органами СК России по Луганской Народной Республике на основании материалов республиканского УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)», — говорится в сообщении.



Оккупанты пишут, что мужчина в октябре 2023 года «осуществлял переводы денежных средств через мобильную банковскую платформу на счета участникам «Азова». К слову, 12-я бригада специального назначения НГУ в РФ признана «террористической».



Ранее мы писали, что в России приговорили к 12 годам колонии строгого режима уроженца оккупированного города Снежное (Донецкая область) 19-летнего Данила Ефимова. В его телефоне были обнаружены денежные переводы на общую сумму 13 тысяч рублей благотворительному фонду Сергея Притулы.