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Військовополонений із «Азова» помер у Ростовському СІЗО

31 липня 2024, 14:18

Військовополонений із «Азова» помер у Ростовському СІЗО

У Ростовському СІЗО РФ помер військовополонений українець з батальйону «Азов» Олександр Іщенко. Фото: Медіазона У Ростовському СІЗО РФ помер військовополонений українець з батальйону «Азов» Олександр Іщенко. Фото: Медіазона

55-річний військовополонений українець Олександр Іщенко, який служив водієм у батальйоні «Азов», помер у СІЗО у російському Ростові-на-Дону. Про це повідомили під час засідання Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону, повідомляє російське видання «Медіазону».

Іщенка звинувачували у діяльності терористичної організації та у спробі насильницького захоплення влади.

«Документів, що підтверджують смерть підсудного, СІЗО суду надати ще не встиг», — пише видання.

Зазначається, що 55-річного Олександра Іщенка звинувачували за двома статтями — про участь у діяльності терористичної організації та в спробі насильницького захоплення влади.

У лютому 2022 року він добровільно вступив у тероборону батальйону «Азов» як військовий водій. Навесні того ж року у Маріуполі він потрапив до російського полону, а потім став фігурантом кримінальної справи разом із ще 23 українцями.

Усі вони у різний час служили в «Азові» за контрактом або були вільнонайманими службовцями. Деякі брали участь в обороні Маріуполя та «Азовсталі», інші на момент російського вторгнення вже залишили службу та були затримані у себе вдома. Двох — Давида Касаткіна та Дмитра Лабінського — вже обміняли на російських військовополонених і судять заочно.

У справі проходять дев'ятеро жінок, більшість із них — це кухарки, які готували їжу для військових «Азова».

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Луганську загарбники затримали місцевого жителя, йому інкримінують надання фінансової підтримки батальйону «Азов».

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