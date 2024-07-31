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Оккупированный Хрустальный утром подвергся ракетной атаке: детали

31 июля 2024, 16:59

Оккупированный Хрустальный утром подвергся ракетной атаке: детали

Оккупированный Хрустальный (Красный Луч) утром подвергся ракетной атаке. Фото: соцсети Оккупированный Хрустальный (Красный Луч) утром подвергся ракетной атаке. Фото: соцсети

Временно оккупированный поселок Хрустальный (Красный Луч) Луганской области в среду утром, 31 июля, попал под ракетный обстрел. Над населенным пунктом видно столб черного дыма. Об этом передает местное издание и пресс-служба «правительства» «ЛНР».

Оккупационные власти отметили, что был нанесен удар двумя ракетами ATACMS. Обе ракеты были сбиты на подлете к поселку.

Обломки упали рядом с лесополосой в безлюдном районе.

«Произошло возгорание травы и кустарника. На данный момент на месте работают сотрудники МЧС. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

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