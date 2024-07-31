Окупований Хрустальний вранці зазнав ракетної атаки: подробиці

Окупований Кришталевий (Червоний Промінь) вранці зазнав ракетної атаки. Фото: соцмережі

Тимчасово окуповане селище Хрустальний (Красний Луч) Луганської області в середу вранці, 31 липня, потрапило під ракетний обстріл. Над населеним пунктом видно стовп чорного диму. Про це передає місцеве видання та пресслужба «уряду ЛНР».



Окупаційна влада зазначила, що завдано удару двома ракетами ATACMS. Обидві ракети збиті на підльоті до селища.



Уламки впали поряд із лісосмугою у безлюдному районі.



«Сталося займання трави та чагарника. Наразі на місці працюють співробітники МНС. Постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що російський військовий гелікоптер Мі-8 упав під Донецьком.