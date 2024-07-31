Источники Kyiv Post в ГУР заявили об ударе по российской базе в Сирии

По российской авиабазе в Сирии был нанесен удар, который уничтожил комплекс радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщило англоязычное украинское издание Kyiv Post со ссылкой на свои источники в Главном разведывательном управлении (ГУР) Украины.
Как утверждают источники Kyiv Post, в конце июля, через день после встречи Путина и Асада, был нанесен удар по авиабазе Кувейрес, расположенной к востоку от Алеппо.
На видео, опубликованном Kyiv Post, показано уничтожение комплекса РЭБ, а затем атака дронами по военным объектам на самом аэродроме.
В самой спецслужбе пока не комментировали эту информацию.
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