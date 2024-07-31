Источники Kyiv Post в ГУР заявили об ударе по российской базе в Сирии

В Сирии по российской авиабазе был нанесён удар: источники ГУР в Kyiv Post

По российской авиабазе в Сирии был нанесен удар, который уничтожил комплекс радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщило англоязычное украинское издание Kyiv Post со ссылкой на свои источники в Главном разведывательном управлении (ГУР) Украины.

Как утверждают источники Kyiv Post, в конце июля, через день после встречи Путина и Асада, был нанесен удар по авиабазе Кувейрес, расположенной к востоку от Алеппо.

На видео, опубликованном Kyiv Post, показано уничтожение комплекса РЭБ, а затем атака дронами по военным объектам на самом аэродроме.

В самой спецслужбе пока не комментировали эту информацию.

Ранее сообщалось, что под оккупированным Донецком упал российский военный вертолет Ми-8. Вероятно, его сбили ВСУ.