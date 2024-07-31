Джерела Kyiv Post у ГУР заявили про удар по російській базі в Сирії

По російській авіабазі в Сирії завдано удару, який знищив комплекс радіоелектронної боротьби. Про це повідомило англомовне українське видання Kyiv Post із посиланням на свої джерела у Головному розвідувальному управлінні (ГУР) України.
Як стверджують джерела Kyiv Post, наприкінці липня, через день після зустрічі Путіна і Асада, завдано удару по авіабазі Кувейрес, розташованій на схід від Алеппо.
На відео, опублікованому Kyiv Post, показано знищення комплексу РЕБ, а потім атака дронами по військових об'єктах на аеродромі.
У самій спецслужбі поки не коментували цієї інформації.
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