Джерела Kyiv Post у ГУР заявили про удар по російській базі в Сирії

У Сирії по російській авіабазі було завдано удару: джерела ГУР в Kyiv Post

По російській авіабазі в Сирії завдано удару, який знищив комплекс радіоелектронної боротьби. Про це повідомило англомовне українське видання Kyiv Post із посиланням на свої джерела у Головному розвідувальному управлінні (ГУР) України.

Як стверджують джерела Kyiv Post, наприкінці липня, через день після зустрічі Путіна і Асада, завдано удару по авіабазі Кувейрес, розташованій на схід від Алеппо.

На відео, опублікованому Kyiv Post, показано знищення комплексу РЕБ, а потім атака дронами по військових об'єктах на аеродромі.

У самій спецслужбі поки не коментували цієї інформації.

Раніше повідомлялося, що під окупованим Донецьком упав російський військовий гелікоптер Мі-8. Ймовірно, його збили ЗСУ.