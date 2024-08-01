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В Польше автобус с украинцами въехал в грузовик: погиб водитель

01 августа 2024, 12:59

В Польше автобус с украинцами въехал в грузовик: погиб водитель

В Польше произошла авария. Фото: Fakt В Польше произошла авария. Фото: Fakt

Недалеко от польского города Познань произошло дорожно-транспортное происшествие с гражданами Украины. Один человек погиб, много людей пострадали. Об этом сообщило издание Fakt.

По предварительным данным, авария произошла на трассе А2 во вторник вечером, 30 июля. Автобус с пассажирами въехал в заднюю часть грузовика. В автобусе находились украинцы и один поляк.


«Белый автобус Fiat Ducato с украинскими номерами двигался в направлении Варшавы. Он стремительно врезался в заднюю часть грузовика. В автобусе, помимо водителя, находились семь пассажиров. Среди них был один поляк, а остальные — граждане Украины», — говорится в сообщении.

Как отмечается, 62-летний водитель-украинец погиб на месте, остальные были доставлены в больницу. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое — это 83-летняя женщина и 62-летний мужчина.
Некоторые пострадавшие оказались зажаты в раздавленном автомобиле, и для их освобождения потребовалась помощь пожарных.

Ранее мы писали, что пятеро граждан Украины, среди которых четверо детей, в критическом состоянии в результате дорожно-транспортного происшествия в Любушском воеводстве в Польше. 

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