У Польщі автобус з українцями в`їхав у вантажівку: загинув водій

У Польщі сталася аварія. Фото: Fakt

Неподалік польського міста Познань сталася дорожньо-транспортна пригода з громадянами України. Одна людина загинула, багато людей постраждали. Про це повідомляє видання Fakt.



За попередніми даними, аварія сталася на трасі А2 у вівторок увечері, 30 липня. Автобус з пасажирами в'їхав у задню частину вантажівки. В автобусі перебували українці та один поляк.



«Білий автобус Fiat Ducato з українськими номерами рухався у напрямку Варшави. Він швидко врізався в задню частину вантажівки. В автобусі, крім водія, було сім пасажирів. Серед них був один поляк, а решта — громадяни України», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, 62-річний водій-українець загинув на місці, всіх інших госпіталізували в лікарню. Стан двох постраждалих оцінюється як важкий — це 83-річна жінка та 62-річний чоловік. Деякі постраждалі були затиснуті в роздавленому автомобілі, і для їхнього звільнення знадобилася допомога пожежників.



Раніше ми писали, що п'ятеро громадян України, серед яких четверо дітей, у критичному стані внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Любуському воєводстві у Польщі.