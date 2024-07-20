ДТП в Польше: четверо украинских детей — в критическом состоянии

Пятеро граждан Украины, среди которых четверо детей, в критическом состоянии в результате дорожно-транспортного происшествия в Любушском воеводстве в Польше. Об этом сообщила консульская представительница министерства иностранных дел Украины Виктория Ши.



«Около 4 часов ночи 20 июля в районе польского города Свецко в Любушском воеводстве микроавтобус столкнулся с техническим автотранспортом. В автобусе находились 9 граждан Украины. Все они были госпитализированы», — сообщила Ши.



Состояние 5 граждан Украины оценивается как критическое. Среди них 4 детей — им 2, 3, 4 и 15 лет.



На место чрезвычайного происшествия следует консул Генерального консульства Украины во Вроцлаве. Он обеспечит консульское сопровождение, посетит медицинские учреждения, где находятся пострадавшие украинцы и выяснять обстоятельства аварии.