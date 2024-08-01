На Донетчине на дне реки пиротехники обнаружили российские артснаряды

Спасатели нашли 15 российских артснарядов. Фото: скриншот из видео ГСЧС

В реке Северский Донец Краматорского района Донецкой области пиротехники обнаружили и обезвредили 15 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«31 июля группой подводного разминирования Службы спасения проводилось обследование участка реки Северский Донец. Во время работ пиротехники обнаружили 15 артиллерийских снарядов калибром 152 мм», — говорится в сообщении.



Отмечается, что за минувшие сутки, 31 июля, пиротехники уничтожили 19 единиц взрывоопасных предметов на территории площадью 6,52 га и 0,05 га акватории.



В ГСЧС призвали граждан воздержаться от отдыха на водоемах.





Ранее мы писали, что в Донецкой области во время разминирования территории в результате детонации снаряда (предварительно АС-152 мм) повреждена машина механизированного разминирования «GCS-200».