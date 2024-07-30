На Донетчине в результате детонации снаряда повреждена машина разминирования

В Донецкой области во время разминирования территории в результате детонации снаряда (предварительно АС-152 мм) повреждена машина механизированного разминирования «GCS-200». Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Донецкой области.



В ведомстве добавили, что пострадавших нет.



Отметим, что пиротехнические подразделения ГСЧС ежедневно продолжают очищать Украину от взрывоопасных предметов. Так, с начала войны в целом обследована территория площадью более 141 га и обезврежено более 514 тыс. взрывоопасных предметов.

В ГСЧС призвали не брать взрывоопасный предмет в руки, переносить его, бросать в огонь и разбирать.



Ранее мы писали, что в Покровском районе Донецкой области пиротехники изъяли и уничтожили авиационную бомбу ФАБ-500.