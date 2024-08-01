На Донеччині на дні річки піротехніки виявили російські артснаряди

Рятувальники знайшли 15 російських артснарядів. Фото: скриншот з відео ДСНС

У річці Сіверський Донець Краматорського району Донецької області піротехніки виявили та знешкодили 15 артилерійських снарядів. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«31 липня групою підводного розмінування Служби порятунку проводилося обстеження ділянки річки Сіверський Донець. Під час робіт піротехніки виявили 15 артилерійських снарядів калібром 152 мм», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що за минулу добу, 31 липня, піротехніки знищили 19 одиниць вибухонебезпечних предметів на території площею 6,52 га та 0,05 га акваторії.



У ДСНС закликали громадян утриматися від відпочинку на водоймах.





Раніше ми писали, що на Донеччині під час розмінування території внаслідок детонації снаряда (попередньо АС-152 мм) пошкоджено машину механізованого розмінування «GCS-200».