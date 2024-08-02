Пять жителей пострадали из-за атак армии РФ на Донетчине

Оккупационная армия РФ обстреляла населенные пункты Донецкой области. В результате атак пять гражданских травмированы. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 1 августа россияне ранили 5 жителей Донецкой области», — отметил он.

С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2116 человек, получили ранения — 5542. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что 1 августа примерно в 23:05 оккупационные войска России сбросили авиабомбу ФАБ-500 на город Селидово Донецкой области.